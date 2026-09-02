HALLAN SIN VIDA A UN HOMBRE EN UNA CASA DE LA 23 DE JULIO

Ciudad del Carmen.- Dentro de un predio ubicado sobre la privada Cayo Manglar, en la colonia 23 de Julio de Ciudad del Carmen, un hombre fue localizado sin vida y en avanzado estado de descomposición.

Vecinos del sector alertaron a las autoridades ante los fuertes olores que desde días atrás percibían provenientes del inmueble, aparentemente en abandono.

Elementos de la Policía Estatal acudieron al sitio, y tras confirmar la presencia del cuerpo, aseguraron y acordonaron el área para evitar el ingreso de personas ajenas y preservar la escena.

De acuerdo con habitantes de la zona, el occiso era conocido con los alias de “El Flaco” o “La Thalía”, pero su identidad oficial no ha sido confirmada por las autoridades.

Personal de la Fiscalía General del Estado y del Servicio Médico Forense fue requerido para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento, por lo cual los estudios forenses y las investigaciones ministeriales determinarán qué ocurrió.

Vecinos señalaron también que en el inmueble donde fue localizado el cuerpo, hubo un incendio hace aproximadamente 2 años.