miércoles, septiembre 2, 2026
Lo último:
Municipales

HALLAN SIN VIDA A UN HOMBRE EN UNA CASA DE LA 23 DE JULIO

Ciudad del Carmen.- Dentro de un predio ubicado sobre la privada Cayo Manglar, en la colonia 23 de Julio de Ciudad del Carmen, un hombre fue localizado sin vida y en avanzado estado de descomposición.

Vecinos del sector alertaron a las autoridades ante los fuertes olores que desde días atrás percibían provenientes del inmueble, aparentemente en abandono.

Elementos de la Policía Estatal acudieron al sitio, y tras confirmar la presencia del cuerpo, aseguraron y acordonaron el área para evitar el ingreso de personas ajenas y preservar la escena.

De acuerdo con habitantes de la zona, el occiso era conocido con los alias de “El Flaco” o “La Thalía”, pero su identidad oficial no ha sido confirmada por las autoridades.

Personal de la Fiscalía General del Estado y del Servicio Médico Forense fue requerido para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento, por lo cual los estudios forenses y las investigaciones ministeriales determinarán qué ocurrió.

Vecinos señalaron también que en el inmueble donde fue localizado el cuerpo, hubo un incendio hace aproximadamente 2 años.

También te puede gustar

ARMANDO SANSORES, NUEVO COMISARIO EJIDAL DE TENABO

Hallan tortuga adulta de carey, varada en orillas del malecón de Champotón

YA TENEMOS PROTOCOLO PARA ATENDER POSIBLE CONTAGIO DE GUSANO BARRENADOR EN HUMANOS: JOSEFA CASTILLO

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *