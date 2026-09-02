Cuando un Gobierno no tiene estrategias de desarrollo, ni ejes rectores ni una planificación medianamente ordenada suceden este tipo de ocurrencias…

–“Todos los días leo en las noticias que hay carreteras estatales y rurales en condiciones desastrosas, que hay desabasto de medicamentos en los hospitales públicos, que es insuficiente la gasolina para las patrullas por lo que se redujo la vigilancia, y llegamos al grado que no había dinero ni para pagar la luz, pero este gobierno de cuarta no deja de haber obras estrafalarias, ridículas, inútiles y, sobre todo, caras” despotricaba sumamente molesto el bolero don Memín.

–“¿Qué le pasa ahora mi querido compadrito?, le preguntó interesada doña Chela, quien más que la salud mental del rechoncho aseador de calzados, quería saber el chisme que li había puesto de tan mal humor.

–“Comadre—le contestó—no ha visto usted acaso el nuevo esperpento que afea nuestra Plaza de la República? Como buenos chilangos y foráneos que están en el Gobierno, ahora decidieron colocar una réplica Temu del Ángel de la Independencia, quizá con motivo de las fiestas patrias que se avecinan, o a lo mejor para seguir justificando el desvío de recursos, porque no se olvide que estamos en el Año de Hidalgo”.

–“De verdad que se está volviendo usted en un amarguetas, le respondió coña Chela. ¿No ve que este gobierno de todos los corruptos al fin detectó que los habitantes de esta ciudad no tenemos un lugar decent4e dónde ir a festejar cada vez que triunfe nuestra selección? Bueno, pues ya lo tenemos, aunque ese monumento se ve tan endeble, que difícilmente soportará el primer festejo”.

–“Cuando un Gobierno no tiene estrategias de desarrollo, no tiene ejes rectores ni una planificación medianamente ordenada para impulsar acciones que realmente necesita la sociedad, apuntó don Julián, suceden este tipo de ocurrencias. No solamente afean el entorno, sino que además reducen el espacio de la Plaza de la República que ha servido también para algunos conciertos y eventos masivos. ¿Con qué finalidad? Creo y estoy convencido de que solamente para hacer el ridículo” subrayó.

–“No es que estemos en contra de todo lo que hace la Tía gobernanta, expuso a su vez el poeta Casimiro, pero de verdad que no le atina a nada. Ya quisiéramos que ese angelito Temu de la independencia se convierta en el punto de reunión para festejar pero la derrota del partido guinda y la expulsión de los saqueadores foráneos que llegaron hace cinco años. Trabajar sin orden y sin planeación solo conduce al caos, y eso es exactamente en lo que se ha convertido el Gobierno de la Tía” sostuvo.

–“Lo bueno es que ya se va, cada día falta menos para que salgamos de esta etapa obscura y decadente de nuestra historia. Pero que no solamente se vaya ella y sus foráneos, sino que se saque a su partido del Gobierno, es la única manera de acabar con esta maldición que ha dañado a miles de ciudadanos” remató molesta doña Chela.