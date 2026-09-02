GOBIERNO DE LAYDA SABÍA QUE NO DARÍA EL FORO “AH KIM PECH” PARA FERIAS Y AHORA HAY CAOS VIAL POR CIERRE DE CALLES, CRITICAN

San Francisco de Campeche.- Al subrayar que es entendible la molestia de los ciudadanos por el cierre de calles necesarias para la movilidad, sobre todo por el regreso a clases, a causa del cambio de sede de las ferias de San Román y San Francisco, la diputada Delma Rabelo Cuevas recalcó que es culpa del Gobierno del Estado.

Esto se debió planear de otra manera, porque incluso si el Gobierno del Estado sabía desde hace tiempo que el Foro “Ah Kim Pech” ya no estaría disponible para las referidas festividades, ¿por qué no se construyó con anticipación una alternativa que no afectara de esta manera a los campechanos?, cuestionó la legisladora.

Rabelo Cuevas dijo que como ciudadanos no se puede permitir que las diferencias políticas entre el Gobierno Estatal y el Ayuntamiento se conviertan en un problema para la ciudadanía, y recalcó que la responsabilidad de planear una obra de esta magnitud y garantizar que sus decisiones no afecten la movilidad ni las tradiciones corresponde al propio Gobierno del Estado.