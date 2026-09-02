POR DENUNCIAS DE CORRUPCIÓN EN SU CONTRA Y DESPLOME DE MORENA, ERICK REYES DEBE RENUNCIAR: ROBERTO REYES

-“HOY SÓLO NOS RESPALDA EL 39 DE LOS CAMPECHANOS”

El exaspirante a coordinador de la transformación en Campeche, Roberto Reyes Jiménez, exigió la renuncia de Erick Reyes León del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, pues, afirmó, hay denuncias en su contra de integrantes de la misma dirigencia estatal por presuntos actos de corrupción ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia guinda.

Y aseveró: “La razón por la que debería renunciar es porque existen denuncias en su contra por actos de corrupción y otras cosas que no mencionaré en este momento, realizadas ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia por compañeras y compañeros que actualmente apoyan en el Comité Ejecutivo Estatal.

Así como aquel conocido gobernador de un Estado mexicano del norte que metió licencia en lo que se llevaba a cabo su debido proceso, el actual presidente debería hacer lo mismo, y si no quiere, entre todos deberíamos exigírselo, sobre todo por el peligro de represalias en contra de las víctimas que hoy lo denuncian, recalcó.

Reyes Jiménez también responsabilizó a Reyes León de la pérdida de confianza ciudadana y de liderazgos al interior del partido, al afirmar que por su m4ltr4do muchos morenistas valiosos, a quienes después de traicionarlos acusó de traidores, como ha sido su costumbre desde el inicio de esta Administración, se fueron.

“Él es el responsable de la pérdida de confianza en nuestro partido, el cual a principios de año tenía 47% de las preferencias de los campechanos y ahora, según las encuestas presentadas por la Comisión Nacional de Elecciones, sólo tiene el 39%, y todo por su incapacidad política y organizativa”, aseveró.