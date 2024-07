INSEGURIDAD Y DEFICIENCIAS EN SALUD EN LOS TRES AÑOS DE LAYDA: PECH TAPIA

Campeche.- Al patentizar su desacuerdo con inculcar a los jóvenes ideales de la cuarta transformación, el presidente del Consejo Ministerial de Campeche, David Pech Tapia, señaló que la inseguridad y las deficiencias en el sistema de salud son los temas que más aquejan a la sociedad en los tres años de Gobierno de Layda Sansores.



Y aseveró: “La inseguridad, aunque las autoridades digan que no, es muy lamentable. Aunque la situación puede no ser tan evidente en la ciudad capital, en lugares como Candelaria, Escárcega y Palizada, se han registrado numerosas ejecuciones”.



Pech Tapia indicó que el hecho de que hoy el crimen organizado esté operando en el Estado, demuestra que la autoridad está rebasada, y no solo ocurre en Campeche, sino en todo el país.



En cuanto a la salud, señaló graves deficiencias en el sistema, y los problemas están a la vista: no hay medicamentos, pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador, dice que se tiene un sistema de salud como el de Dinamarca. No es así como se percibe.



La gobernadora aún tiene tiempo para tomar acciones necesarias y mejorar la calidad de vida de los campechanos.



Y respecto a la educación, Pech Tapia expresó su descontento ante posibles intentos de adoctrinamiento político, aclarando que la educación es laica, y si se trata de adoctrinar sugirió permitir a los maestros ir a la iglesia y predicar la palabra de Dios, para que la Biblia rija a los niños.



“En Estados Unidos esto sucede y mejora la situación de vida, pero no veo beneficio en que adoctrinen con política a los niños. No somos Rusia ni esos países donde existe el comunismo. Eso no está bien, los políticos y el Gobierno están equivocados al querer implementar este tipo de cosas, no estamos de acuerdo”.