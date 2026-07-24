ABUELITO ES HALLADO MUERTO A LAS AFUERAS DE SU CASA EN LA COLONIA NACHI COCOM; AL PARECER LE DIO UN INFARTO

SERÍA EL CUARTO CASO EN ESTA SEMANA

Ayer jueves durante horas de la noche, fue hallado sin vida un adulto mayor a las afueras de su vivienda ubicada en la colonia Nachi Cocom, donde paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Agentes de la Policía Estatal al acordonaron la zona en espera de elementos de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM), para las diligencias correspondientes.

Trascendió que al parecer un infarto lo sorprendió, con lo cual sería la cuarta víctima en esta semana, pues primero fue una mujer en la colonia San José, luego otra persona en el poblado de Samulá, una más en la colonia Pablo García y ahora en Nachi Cocom.