CIRCULA EN REDES: QUEMAN A PROPÓSITO UN AUTO EN LA INVASIÓN “EL POTRERO”, EN CARMEN

En horas de la madrugada, un automóvil fue quemado a propósito al parecer por una persona que dejó mensaje del “puerquito vengador”, en la invasión El Potrero de Carmen.

El dueño del Volkswagen modelo Lupo siniestrado, relató a la Policía que logró divisar a un sujeto que, al parecer, arrojó un líquido altamente inflamable sobre el vehículo y lo prendió.

El ataque ocurrió poco antes de la 1 de la madrugada a las afueras del domicilio ubicado en la calle Andaluz. No se reporta ningún detenido.

Fuente: Visión Política Noticias.