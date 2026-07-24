INVESTIGACIÓN POR HUACHICOL NO SE LIMITA A RUFFO, SINO INCLUYE A RED DE EMPRESARIOS Y EMPRESAS: SHEINBAUM

Durante su conferencia matutina de hoy viernes 24 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la investigación por el caso de huachicol fiscal no se limita al exgobernador Ernesto Ruffo Appel, sino que alcanza a una red más amplia de empresarios y empresas presuntamente vinculadas al contrabando y distribución ilegal de combustibles.

Recalcó que la Fiscalía está a cargo de las investigaciones.