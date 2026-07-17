viernes, julio 17, 2026
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SE SINTIÓ EL TEMBLOR EN ESCÁRCEGA Y CANDELARIA

De acuerdo con reportes de vecinos, el temblor de magnitud 7.4 registrado en Chiapas, se sintió en Candelaria y Escárcega.

En Candelaria, un video que circula en redes muestra cómo se mueve el agua de un garrafón, y a trabajadores de una empresa fuera del inmueble.

En Escárcega, aunque hasta el momento no existe información oficial, varios ciudadanos aseguraron haber sentido un leve movimiento.

De acuerdo con reportes compartidos por habitantes de distintos puntos de la ciudad, el movimiento habría durado apenas unos segundos.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido información sobre afectaciones o reportes derivados de este fenómeno en Escárcega.

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