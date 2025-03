CIRCULA EN REDES | LAYDA PIDE CERO CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD DE LA GUARDIA NACIONAL Y LA LLAMAN VIEJA PAYASA

“¿Y en dónde la reportamos a usted y sus actos indebidos? Señora María Antonieta”, “Eso le debes enseñar a tus elementos policiacos y a Marcela Muñoz”, “Vieja payasa” y “A los policías estatales no hay dónde reportarlos”, son algunos comentarios que cibernautas dirigieron a la gobernadora Layda Sansores, quien a través de sus redes sociales exigió cero corrupción e impunidad de la Guardia Nacional.

En su publicación, la mandataria estatal hasta proporcionó el número 088 para reportar al elemento federal que incurra en algún abuso, ante lo cual hay quien le respondió: “Y si algún pariente de político o secretario de Gobierno hace lo indebido ¿a dónde se puede reportar jefa?”. Uno más colgó: “¿Y qué hay de los policías que piden mordidas a las entradas de las cabeceras municipales? ¿Ellos sí tiene el permiso de usted para robarle a los campechanos?”, y para rematar otro cibernauta escribió que “de los policías estatales entonces no hablamos”.

Y no faltaron los pronunciamientos de que en Campeche no hay justicia ni combate a actos corruptos. Un ciudadano le escribió a la mandataria: “¿Y el caso de Terry, Escárcega, Campeche, el sujeto que arrastró a su perro mientras lo @horc@b@ con una cadena que estaba amarrada a su bicicleta? Sigue libre, en Campeche no hay justicia”, y otro le señaló: “La corrupción está en la Secretaría de Salud, en el manejo del programa VIH/SIDA. Que le hagan una auditoría…”.

Para rematar, uno más refirió: “Por lo que veo, leo y oigo, parece que usted no sabe y no lee los comentarios de la gente, sólo lo que le comunican sus achichincles corruptos”