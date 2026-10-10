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INNOVACIÓN, INCLUSIÓN Y NUEVAS TENDENCIAS PARA EL TURISMO EN LA EXPO HOTELERA CAMPECHE 2026

Con actividades que iniciarán a las 9 de la mañana con recorrido por los stands y corte de listón, para dar paso a un programa de conferencias y talleres, la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles anunció la realización de la Expo Hotelera Campeche 2026 para este 29 de octubre.

El encuentro reunirá a empresarios, especialistas y prestadores de servicios, para abordar nuevas tendencias y oportunidades para el sector turístico.

El presidente de la asociación, Héctor Cámara Mijangos, explicó que entre los temas destacan el turismo LGBT, turismo de naturaleza, turismo comunitario, conservación ambiental y accesibilidad para personas con discapacidad en establecimientos turísticos.

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