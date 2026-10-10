DENUNCIA MC FALTA DE MEDICINAS CONTRA EL CÁNCER EN CAMPECHE, Y SHEINBAUM CULPA AL ALGORITMO: LATINUS

La bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado denunció la escasez de opioides, analgésicos y medicamentos oncológicos en Campeche y otras entidades del país, en contraste con las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien atribuyó la percepción del desabasto al algoritmo de las redes sociales, dio a conocer el medio Latinus.

En conferencia de prensa en el patio de la Cámara Alta, el senador Daniel Barreda Pavón señaló deficiencias en el Hospital de Especialidades Médicas, el Hospital Oncológico, el Issste y el IMSS, así como en hospitales comunitarios, donde también faltan insumos básicos, aire acondicionado, camas y equipo para quirófanos, de la entidad campechana.

Por su parte, el diputado local de MC, Pedro Hernández McDonald, advirtió que el Hospital Oncológico de Campeche carece de tratamientos contra el cáncer para niños y de medicamentos opiáceos para aliviar el dolor, y cuestionó que las autoridades estatales aseguren que el 85% de los medicamentos está disponible en los hospitales.

Exigió a la coordinadora del IMSS-Bienestar, Liliana Montejo, visitar hospitales para verificar la escasez, y acusó a la funcionaria de impedirle ingresar con su celular para documentar las condiciones de la farmacia.

En tanto, la senadora Amalia García sostuvo que Sheinbaum no cuenta con información precisa sobre la crisis, y afirmó que la ciudadanía documenta las carencias.

A su vez, la senadora Alejandra Barrales respaldó la denuncia y afirmó que el problema no se limita a Campeche, sino que afecta a las 32 entidades del país, incluidas Zacatecas, Ciudad de México y Quintana Roo.

Los legisladores exigieron atender y resolver el desabasto, especialmente por sus consecuencias para pacientes con cáncer, personas en cuidados paliativos y quienes padecen enfermedades crónicas.