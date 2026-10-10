CARMEN: PESE A PETICIONES A LAYDA Y AL INPESCA, GRAN PARTE DE LOS PESCADORES NO ACCEDE AL PROGRAMA DE MOTORES POR USAR YAMAHA

Para que gran parte del sector pesquero carmelita sea integrada al programa de reposición de motores fuera de borda, el presidente de la Unión de Pescadores en Carmen, Santiago Jiménez González, pidió a las autoridades ampliar las opciones de licitación para que proveedores de la marca Yamaha participen en las licitaciones.

Esta petición, reveló, ha sido planteada en reuniones con funcionarios del Instituto de Pesca y con la gobernadora Layda Sansores San Román, pues, remarcó, la mayoría de los pescadores de Carmen utiliza motores Yamaha y no puede acceder al apoyo si la convocatoria contempla únicamente otra marca.