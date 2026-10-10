sábado, octubre 10, 2026
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ACUMULA CAMPECHE 10 CASOS Y 1 DECESO POR INFLUENZA

De acuerdo con los datos del reciente reporte epidemiológico presentado, el Estado de Campeche registra 10 casos confirmados de influenza y defunción asociada a esta enfermedad.

Las cifras señalan que en la entidad se han contabilizado 476 casos de Enfermedad Tipo Influenza (ETI) e Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG), de los cuales 10 resultaron positivos a influenza, lo que representa una proporción de positividad del 2.1 por ciento.

Campeche también figura entre las entidades que reportan al menos una defunción por influenza, junto con Estados como Colima y Chiapas, mientras que Hidalgo registra dos fallecimientos en la información mostrada.

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