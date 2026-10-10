EXIGEN A LAYDA QUE REGRESE LA LANCHA DE RESCATE A LERMA, Y RECLAMAN A MARCELA POR “TIRAR” LAS EMBARCACIONES DE “RESCATE MARINO”

Tras la desaparición durante varios días del pescador Isidro “El Huachinango” Tun, quien por fortuna apareció vivo en Celestún, el concesionario y periodista Abraham Martínez y José del Carmen “Pepe Toro” Uicab Fernández, líder ribereño de San Román, denunciaron que la lancha de rescate que tenía Lerma está en el Instituto de Pesca, ante lo cual exigieron a la gobernadora Layda Sansores que la libere y ponga a disposición del sector.

Además, recriminaron que la jefa policiaca Marcela Muñoz haya quitado las lanchas de la costa para “tirarlas allá atrás”, pues pudieron ser usadas para apoyar las labores de búsqueda de Isidro. ¿Dónde está Rescate marino de la Policía Estatal?, cuestionaron.