¡DESASTRE EN HOPELCHÉN!; MILES DE HECTÁREAS DE MAÍZ Y SOYA SE PERDIERON POR SEQUÍA E INUNDACIONES, LAMENTAN

El diputado priísta Miguel Ángel Pool Alpuche denunció la pérdida de miles de hectáreas de maíz y soya en el Municipio de Hopelchén, primero por la falta de lluvias y de agua, y ahora por las inundaciones que causaron las precipitaciones de los últimos días.

“En el municipio de Hopelchén, ante la falta de lluvias y de agua, hay miles de hectáreas que se han perdido y otras que están en riesgo de perderse de maíz y de soya. Algunas autoridades federales minimizan y dicen que son menos de 15 mil. Creo que la gente y los hombres del campo tienen otros datos, y no nos podemos quedar con las cifras que nos llegan al escritorio sin salir a constatarlo”, afirmó el legislador.

Pool Alpuche señaló que las lluvias recientes han afectado gravemente a los cultivos. “Las lluvias de los últimos días que han caído en exceso hoy tienen bajo el agua por más de 3 ó 4 días cultivos en las comunidades de Rancho Sosa y Yaxché Akal”.

El diputado informó que personal de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario ya acudió a la zona. “Nos comentan que ya ha hecho acto de presencia, fueron a tomar algunas fotos, a constatar el siniestro que se tiene, y desde aquí lo único que pedimos de manera respetuosa, sin politizar, sin sacar raja política, es que se atienda a la gente de esas comunidades, no para el diputado, sino para la gente que hoy está afectada y lo necesita”, expresó.

Y agregó: “Creo que desde que elegimos la Mesa Directiva, el presidente del Congreso, Antonio Jiménez, hacía mención a que abonemos, construyamos y busquemos puntos de coincidencia, y en temas como este”.