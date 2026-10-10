AL KO’OX $26 MILLONES EN LOS PRIMEROS 3 MESES DE ESTE AÑO… ¿Y EL APOYO A EMPRESARIOS Y LA COMPRA DE MEDICINAS EN HOSPITALES?

Mientras la economía experimenta una debacle ante la falta de políticas públicas que impulsen su consolidación y desarrollo, lo que ha derivado en el cierre de negocios, y padres de familia exigen destinar recursos a la compra de medicinas en hospitales, el secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, Jezrael Larracilla Pérez, informó que el subsidio al sistema de transporte Ko’ox sigue vigente, y reveló que durante los primeros 3 meses de 2026 ascendió a 26 millones de pesos.

“Recordemos que el subsidio es para que la tarifa baje y poder quitar los transbordos. No se financia a la empresa, se financia para que el ciudadano pueda mantener ese servicio en esa calidad”, aseguró el funcionario.

Sore las cuentas de la empresa, Larracilla Pérez explicó que se creó un fideicomiso con vigilancia estricta. “La empresa, el Gobierno del Estado y el banco fiduciario tenemos una vigilancia estricta. Hay reserva de recursos para contingencias, por eso si a Movilbus le entran 10 pesos, no puede usarlos, sino dejar un fondo de reserva para su operación y gastos”, detalló.

Sobre el financiamiento para la compra de camiones, recordó que fue gestionado por la gobernadora a través de Banca Campeche. “Se mandaron recursos del Gobierno del Estado, se hizo el empréstito y hay 2 fuentes de garantía, tanto personal como patrimonial por cada uno de los socios de Movibús. Ahorita están pagando intereses y para finales de año, habría que preguntarle al banco, empezarían a pagar la parte de capital. Ahorita tenemos reflejados ingresos por parte del pago de ese crédito”, señaló.

Cuestionado sobre quién preside el fideicomiso, Larracilla Pérez respondió que está en Banca Campeche, que es sólo el fiduciario que le da seguimiento, y formamos parte el secretario de Economía, Contraloría y Safin, además de otros compañeros.

Subrayó que el subsidio está destinado a mantener el servicio, porque “al final, si apuntalamos para que la empresa preste sus servicios administrativamente de forma correcta, la tarifa no sube y se mantiene. El subsidio va para el ciudadano”, insistió.