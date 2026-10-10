ELISEO FERNÁNDEZ DA LA BIENVENIDA A LUPITA NAGARIÁN Y AMIHR ORTEGA

En sus redes sociales, el exalcalde de Campeche, Eliseo Fernández Montúfar, dio a conocer la adhesión de Lupita Nagarián y Amihr Ortega, figuras del ámbito artístico.

Fernández Montúfar escribió: “Lupita, mujer de resistencia, lucha y convicciones con las cuales simpatizo, me encanta y respeto mucho su historia y la de muchos campechan@s que buscaron un cambio, el cual tristemente no llegó”.

Coincido con ella en que las características y personas que representan este actual Gobierno nada tienen que ver ni con lo que se esperaba, ni con las personas que iniciaron la lucha por la democracia en Campeche, y los candidatos que les han impuesto en Morena, mucho menos, añadió.

Lupita y Amihir, les aseguro que en nuestro movimiento se van a sentir como en casa. ¡Nuevamente bienvenidos!, agregó Eliseo Fernández.