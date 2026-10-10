sábado, octubre 10, 2026
Lo último:
Locales

ELISEO FERNÁNDEZ DA LA BIENVENIDA A LUPITA NAGARIÁN Y AMIHR ORTEGA

En sus redes sociales, el exalcalde de Campeche, Eliseo Fernández Montúfar, dio a conocer la adhesión de Lupita Nagarián y Amihr Ortega, figuras del ámbito artístico.

Fernández Montúfar escribió: “Lupita, mujer de resistencia, lucha y convicciones con las cuales simpatizo, me encanta y respeto mucho su historia y la de muchos campechan@s que buscaron un cambio, el cual tristemente no llegó”.

Coincido con ella en que las características y personas que representan este actual Gobierno nada tienen que ver ni con lo que se esperaba, ni con las personas que iniciaron la lucha por la democracia en Campeche, y los candidatos que les han impuesto en Morena, mucho menos, añadió.

Lupita y Amihir, les aseguro que en nuestro movimiento se van a sentir como en casa. ¡Nuevamente bienvenidos!, agregó Eliseo Fernández.

También te puede gustar

Veterinarios no titulados ponen en riesgo a mascotas al vacunarlas; moquillo es agresivo y causa decesos

Batalla legal por lío limítrofe con Q.Roo es complicada: Álvaro Arceo Corcuera

Librarían orden de aprehensión contra extesorero de la administración de Gutiérrez Lazarus

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *