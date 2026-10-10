“TODO TIENE UN LÍMITE”; ABRAHAM MARTÍNEZ PROCEDERÁ LEGALMENTE CONTRA EL VOCERO WALTHER Y MEDIOS AFINES POR DIFAMACIÓN

El concesionario y comunicador Abraham Martínez Caamal anunció que emprenderá acciones legales contra quienes, desde medios de comunicación afines al Gobierno de la 4T en Campeche, han difundido publicaciones que, aseguró, constituyen difamaciones en el marco de la desaparición del pescador Isidro Tun Cetina.

“Mi abogado está trabajando en certificar todas las publicaciones y difamaciones que han estado haciendo. Claro que sí”, recalcó Martínez Caamal.

El comunicador señaló directamente a Omar Chiquini, al vocero estatal Walther Patrón Bacab y a Alex Pech, entre otros. “Me tiene sin cuidado lo que publiquen porque la gente sabe qué onda, pero ya están de manera excesiva sobrellevando, traspasando las fronteras y haciendo un tema ya personal. Todo tiene un límite”, afirmó.

Martínez Caamal sostuvo que el ataque proviene del gobierno estatal. “Toda esta grilla que armaron es pagada desde el Palacio de Gobierno, desde el tercer piso de Walter Patrón. ¿Y por qué? Porque nosotros hemos hablado con la verdad siempre”, expresó.

El comunicador consideró que el origen de los ataques es por pura envidia, porque habla con la verdad. “¿Qué les molesta que yo, aparte de ser periodist, tenga esta actividad de pesca? Eso es lo que les molesta. Es la envidia que tienen, porque ellos viven en la mediocridad, medios les tiran dos, tres pesos desde el Palacio de Gobierno y los mandan a hacer este tipo de situaciones”, señaló.

Finalmente, Martínez Caamal advirtió sobre las consecuencias legales. “Eso tiene consecuencias legales y obviamente las voy a emprender. Esto no ha terminado, Marcela y Layda se van a ir, pero ellos se van a quedar aquí en Campeche y tendran que responder por todo lo que están haciendo. Yo no me voy a quedar callado. Si me preguntan si voy a emprender acciones legales, claro que sí, no tengan dudas”, concluyó.