TRIFULCA ENTRE SUJETOS ALCOHOLIZADOS DEJA LESIONADOS Y DESTROZOS EN LA CALLE 59

Ante la falta de vigilancia policial en la zona de bares de la calle 59, durante la madrugada de este domingo se suscitó una riña entre varios sujetos alcoholizados que dejó personas lesionadas y destrozos en inmuebles del Centro Histórico de San Francisco de Campeche.

El enfrentamiento se extendió tanto al interior como al exterior de un establecimiento. Durante los hechos incluso se observó a un guardia de seguridad con una cadena para amedrentar a los rijosos, mientras que elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) acudieron posteriormente tras los reportes de personas lesionadas.

En su comunicado, la SPSC confirmó que recibió dos reportes relacionados con la riña. Uno de los afectados presentó una lesión en el rostro y señaló que fue agredido dentro del establecimiento; posteriormente, otro hombre fue localizado lesionado en la calle 59, entre 12 y 14, y requirió traslado a una unidad médica.

El propio comunicado de la SPSC precisa que la corporación “dio seguimiento a ambos reportes y mantuvo presencia preventiva en la zona”, es decir, refiere esta vigilancia después de los hechos reportados.