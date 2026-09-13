MÉXICO FALLA EN MATEMÁTICAS Y EL GOBIERNO AHORA QUIERE UN LIBRO ESPECIAL PARA ENSEÑARLAS

República de Fifidonia cuestionó la postura del Gobierno federal ante los resultados de la prueba PISA, al señalar que las diferencias socioeconómicas y educativas entre los alumnos no pueden utilizarse como justificación para explicar el bajo desempeño académico. En el video, se plantea que PISA sí considera el contexto de los estudiantes y que corresponde al Estado atender las desigualdades, en lugar de reducir las expectativas para quienes tienen menos oportunidades.

También cuestionó la interpretación oficial sobre la comprensión lectora y el uso de plataformas digitales, al señalar que la OCDE no estableció que la tecnología sea la causa de la caída en los resultados. Además, recordó que México se encuentra entre los países donde PISA no encontró una relación estadísticamente significativa entre distracción digital y desempeño. Sobre matemáticas, criticó que después de que el Gobierno defendió el modelo de la Nueva Escuela Mexicana, ahora se anuncie un libro especial para reforzar su enseñanza, mientras siete de cada diez alumnos mexicanos no alcanzan el nivel básico. El video remata con una crítica irónica a la evaluación de la educación en México: “Ocho y ocho son como catorce, ¿no?”