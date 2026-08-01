sábado, agosto 1, 2026
Lo último:
NacionalesNoticias

CIRCULA EN REDES: REVELAN VIDEO DE LA DETENCIÓN DEL PRESUNTO AUTOR INTELECTUAL DEL ASESINATO DE CARLOS MANZO

-SE TRATA DE RAMÓN ÁNGEL “N”, ALIAS “R1”

Luego de que el secretario nacional de Seguridad, Omar García Harfuch, dio a conocer la detención de Ramón Ángel “N”, alias “R1”, presunto autor intelectual del atentado que acabó la vida de Carlos Manzo, fue revelado un video de esa captura.

Se informó que el detenido comandaba al grupo criminal conocido como “Los R”, facción violenta ligada al CJNG.

Vía: Político Mx.

También te puede gustar

NO DISIMULA AMLO PREOCUPACIÓN SI TRUMP COMBATE A NARCOS EN NUESTRO PAÍS

Exdirector acusa corrupción y mutilación de joyas en el INDEP

Mata a su bebé y abandona su cuerpecito en una obra en construcción

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *