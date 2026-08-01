CIRCULA EN REDES: REVELAN VIDEO DE LA DETENCIÓN DEL PRESUNTO AUTOR INTELECTUAL DEL ASESINATO DE CARLOS MANZO
-SE TRATA DE RAMÓN ÁNGEL “N”, ALIAS “R1”
Luego de que el secretario nacional de Seguridad, Omar García Harfuch, dio a conocer la detención de Ramón Ángel “N”, alias “R1”, presunto autor intelectual del atentado que acabó la vida de Carlos Manzo, fue revelado un video de esa captura.
Se informó que el detenido comandaba al grupo criminal conocido como “Los R”, facción violenta ligada al CJNG.
Vía: Político Mx.