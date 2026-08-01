CARMEN: CAMIONETA IMPACTA Y MATA A MOTOCICLISTA

Hace unos momentos sobre la carretera federal, a la altura de la comunidad de Atasta, un motociclista perdió la vida al ser impactado por una camioneta.

Por el accidente, la circulación vehicular es lenta en ambos sentidos, y se prevé sea cerrada temporalmente para permitir las diligencias de las autoridades.

Hasta el momento, el cuerpo de la víctima permanece en el lugar, pues aún no arriba personal ministerial para retirarlo. La identidad tampoco ha sido confirmada.