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OPINIÓN: ¡CÍNICA! LAYDA USA EL 5TO INFORME PARA HACER CAMPAÑA A PABLO GUTIÉRREZ Y ANUNCIAR DÁDIVAS CON EL KO’OX | Por Marco Antonio Bazán Mapén

No fue un Informe de Gobierno, fue un mitin de destape. Y Layda Sansores lo volvió a hacer. A pesar de que el reglamento interno de Morena y la ley electoral se lo prohíben expresamente, la gobernadora Layda Sansores San Román utilizó recursos públicos y el escenario oficial del V Informe para continuar su adelantada campaña proselitista a favor de su corrupto, opaco y vengativo delfín Pablo Gutiérrez Lazarus.

Frente a todos, deshaciéndose en halagos, lo presentó no como exalcalde de Carmen, sino como “supervisor de alcaldes morenistas”. La frase quedó grabada: “He visto que los alcaldes trabajan, pero aún así, cuando va Pablo de supervisor dice que todavía falta cortar más el pastito… Pablo querido, me da mucho gusto que hayas venido a acompañarnos, cuando fuiste presidente municipal diste lecciones a todos y ya hasta algunos alcaldes van a ver lo que hiciste”.

Pero lo que omitió decir es la cuantos deuda cel Ayuntamiento de Carmen al IMSS que rebasa los 350 mdp; pasivos a la empresa SOS de la Isla que supera los 60 mdp; laudos perdidos, docenas de carpetas de investigación archivados en la FGECAM, y el alto índice delictivo en el municipio dónde a cualquier hora 3jecut4n a la gente. Y remató con la clásica encuesta “patito”: “He visto muchas encuestas, y te aseguro que ninguno la ha pagado, y consideran al mejor presidente municipal de todo el país a nuestro gran Pablo”.

¡ANUNCIO CON TINTE ELECTORAL!

Como si fuera poco, para cerrar el show con aplausos comprados, informó que se eliminará el transbordo en el transporte Ko’ox a partir del próximo 16 de septiembre. El mismo truco de siempre: usar los programas públicos -que pagan los campechanos- para hacer campaña.

Mientras presume tarjetas Ko’ox, plantas de leche que no existen, empleos que no se ven y carreteras que se deshacen con la lluvia -como en sus carteles del 5to Informe-, en Carmen el pueblo repudia a Lazarus por dejar al municipio endeudado, con baches y con la peor crisis de basura. Layda ya lo destapó. El “Pablo supervisor” es el plan para imponerlo como candidato en 2027. Y lo hace con tu dinero.

Lo que v¡ol@ Layda, con la Constitución en la mano. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 134, Párrafo 7 y 8: Establece que los servidores públicos tienen la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos y que la propaganda gubernamental NO puede incluir promoción personalizada de ningún servidor público. Ungir a Pablo con recursos del Informe es una violación flagrante.

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), Art. 449, Inciso C: Considera como infracción el uso de recursos públicos y la promoción personalizada y anticipada. El destape de Pablo Gutiérrez a 10 meses de la elección es un acto anticipado de campaña.

Ley General en Materia de Delitos Electorales, Artículo 11: Sanciona al servidor público que utilice su cargo para inducir el voto o promocionar a un aspirante. Decir que es “el mejor del país” desde el atril del Gobierno es un delito electoral.

Reglamento Interno de Morena y lineamientos del INE sobre neutralidad: Prohíben expresamente a gobernadores y funcionarios hacer proselitismo a favor de aspirantes. Morena dice “no mentir, no robar”, pero su gobernadora ya anda en campaña con el Ko’ox como moneda de cambio.

Constitución del Estado de Campeche, Art. 88: Obliga a la Gobernadora a informar sobre su gestión, no a hacer pasarela de corcholatas. Hoy Layda no rindió un informe. Hizo un comercial de 3 horas para su heredero. Y lo hizo con nuestro dinero.

Quejas, denuncias y derecho de réplica al WhatsApp 9381965691.

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