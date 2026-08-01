CONFIRMA EDWARD CEBALLOS ENGAÑO DE LAYDA A RIBEREÑOS, PUES NO HUBO AUMENTO AL APOYO POR VEDA Y BAJA CAPTURA
Al afirmar que en Campeche el mar es identidad, sustento y futuro, Edwar Ceballos Alejandre, director del Instituto de Pesca y Acuacultura del Estado, señaló, entre otras cosas, que “en esta Administración, que el apoyo de veda y baja captura aumentó de mil 800 a 4 mil pesos”, sin embargo, la promesa del Gobierno de Layda Sansores dada a conocer por el secretario de Gobierno, Víctor Sarmiento, era anunciar nuevo incremento en el último monto, por lo cual no le cumplió a los ribereños.