ROBAN MOTOCICLETA DURANTE LA MADRUGADA EN ESCÁRCEGA; PIDEN APOYO PARA LOCALIZARLA

Una motocicleta fue robada durante la madrugada de este sábado en la zona del ejido Kilómetro 5, sobre la carretera hacia Xpujil, por lo que sus propietarios solicitaron el apoyo de la ciudadanía para tratar de recuperarla.

De acuerdo con el reporte de los afectados, el robo ocurrió alrededor de las 3:30 de la mañana, cuando desconocidos se llevaron una motocicleta marca Pulsar 200, con placas de circulación 16GUW5. Tras percatarse de la desaparición de la unidad, los propietarios difundieron la información a través de redes sociales con la finalidad de obtener datos que permitan ubicarla y recuperarla.

Los afectados solicitaron a la población reportar cualquier información relacionada con el paradero de la motocicleta y señalaron que ofrecen una recompensa a quien proporcione datos que ayuden a su localización. Las personas que cuenten con información pueden comunicarse al número 923 105 7528.