CIRCULA EN REDES: DENUNCIAN PELIGROSO SOCAVÓN EN CAMINO HACIA MANUEL CASTILLA, Y PIDEN LA INTERVENCIÓN DE LA ALCALDESA ACEVEDO

Una ciudadana denunció públicamente las malas condiciones del camino que conduce hacia la comunidad de Manuel Castilla Brito, luego de que la camioneta en que viajaba cayó en un socavón ubicado a un costado del puente de la localidad.

De acuerdo con el testimonio difundido en redes sociales, el hoyo permanece cubierto por el pasto y no tiene ningún tipo de señalización, por lo cual representa un riesgo latente para quienes transitan por la zona, especialmente durante la noche o cuando la visibilidad es reducida.

Señaló que su intención es prevenir que otras familias pasen por una situación similar, e hizo un llamado respetuoso a la alcaldesa Lupita Acevedo, a atender de manera urgente este socavón, para no poner en riesgo a nadie.

La afectada relató que el vehículo estuvo a punto de quedar colgado del puente, lo que le provocó momentos de angustia y temor. “Casi me dio azúcar”, expresó.

Aunque no hubo personas l€s¡on∆das, la camioneta resultó con daños materiales, y fue necesario el apoyo de un volquete y de ciudadanos para retirarla.