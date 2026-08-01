CIRCULA EN REDES: 5 AÑOS DE ABANDONO DE LAYDA HUNDEN A PESCADORES DE ATASTA ENTRE EL LODO Y LA BUROCRACIA

Tras cinco años de abandono por parte del Gobierno de Layda Sansores, pescadores del ejido Emiliano Zapata, en la Península de Atasta (Carmen), intentaron abrir por su cuenta un canal en la playa azolvada para salvar la temporada de pesca. Para ello pagaron diésel y gastos para usar una retroexcavadora facilitated por la Junta Municipal; sin embargo, la Semar paralizó las obras tras avanzar entre 15 y 20 metros debido a que ni el Gobierno Estatal ni el Municipal gestionaron los permisos para intervenir la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat).

Esta omisión de las autoridades podría vulnerar diversos marcos legales, como la Constitución Política, la Ley General de Pesca, la Ley de Puertos y la Ley General de Bienes Nacionales. Todas estas normativas obligan formalmente al Estado a gestionar la infraestructura pesquera, permisos y obras necesarias para garantizar la seguridad y el sustento de los trabajadores del mar.

Mientras el Gobierno Estatal presume apoyos en su V Informe, los pescadores de Atasta siguen pagando de su bolsillo para poder trabajar entre el lodo. A este panorama de abandono se suma la observación de 10 millones de pesos destinados a motores fuera de borda vinculados a Edward Ceballos, titular del Inpesca, sin que hasta el momento haya una solución para el puerto de abrigo.

Fuente: Marco Antonio Bazán Mapén.