¡ALERTA POR CRISIS EMPRESARIAL! URGEN ACCIONES PARA PROTEGER EMPLEOS Y FORTALECER LA ECONOMÍA DE CAMPECHE, AFIRMAN

Jorge Esquivel Ruiz, dirigente municipal del PRI, señaló que las manifestaciones de las cámaras empresariales en los últimos días donde exponen el nulo crecimiento económico que hay en la entidad, debe servir para crear juntos una estrategia para fortalecer a todas las empresas locales y garantizar los empleos que todavía se tienen activos.

El que los empresarios hayan revelado la crisis por la que atraviesan muchas empresas, añadió, debe servir para que tomar acciones concretas y hacer un esfuerzo para concentrar a todas las cámaras e involucrados y hacer compromisos urgentes de atención a todos los negocios.

Esquivel Ruiz comentó que en redes sociales cada vez es más común ver a empresarios exponiendo las circunstancias por las que atraviesan sus negocios y la incertidumbre en que viven muchos, al carecer de capital suficiente para comprar insumos, pagar a sus empleados y cumplir carga tributaria.

Ante ello hizo un llamado de atención a actuar de manera inmediata y apoyarse entre todos para salir a flote, y pidió al Gobierno concentrar sus acciones de licitaciones y proveeduría en empresas locales, y a los empresarios colaborar con estas acciones para tener un Campeche con más desarrollo y con más recurso circulando.