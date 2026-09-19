sábado, septiembre 19, 2026
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LO HIEREN DENTRO DE SU DOMICILIO EN SAN PATRICIO; AL PARECER FUE CON ARMA BLANCA Y HAY UN DETENIDO

Una riña entre varones dentro de un domicilio ubicado en la colonia San Patricio, en la cabecera de Champotón, dejó a un herido al parecer con arma blanca y al otro detenido.

De manera preliminar, trascendió que la disputa habría ocurrido bajo los efectos del alcohol.

Vecinos se alarmaron luego de escuchar los gritos provenientes del inmueble, ubicado sobre la calle 33 de la colonia San Patricio, y llamaron a los números de emergencias.

Los uniformados acudieron al lugar y arrestaron al presunto agresor, mientras paramédicos de la Cruz Roja atendieron a la víctima, quien no requirió hospitalización.

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