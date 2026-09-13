JORGE LAVALLE PRESUME QUE LA ECONOMÍA DE CAMPECHE “VA FLUYENDO” Y QUE LA DIVERSIFICACIÓN YA DA RESULTADOS

Pese a los reportes sobre el cierre de empresas y los despidos de trabajadores, el secretario de Desarrollo Económico de Campeche, Jorge Luis Lavalle Maury, presumió que la estrategia de diversificación impulsada por la gobernadora Layda Sansores ya comienza a dar resultados y aseguró que la situación económica no debe medirse “de manera politizada”.

Lavalle Maury sostuvo que durante el mes pasado se generaron más de mil 500 empleos y afirmó que, aunque algunos establecimientos han cerrado, la tendencia laboral continúa positiva. Aseguró que la estrategia no consiste únicamente en atraer nuevas empresas, sino también en fortalecer las existentes, mientras otras crecen y surgen nuevos negocios.

El funcionario afirmó que “la economía va fluyendo” y adelantó que la gobernadora dará a conocer próximamente “dos muy buenas noticias”. Incluso aseguró que la administración estatal “va a cerrar muy bien”, pese a los señalamientos sobre la situación económica y el cierre de empresas en la entidad.