AMLO LLAMÓ “EL MAYOR ATRACO” A LA ESTAFA MAESTRA; EL HUACHICOL FISCAL SUPERA ESA CIFRA 100 VECES | Por: FIA

El expresidente Andrés Manuel López Obrador calificó a la Estafa Maestra como “el mayor atraco” de México. Ahora, el llamado huachicol fiscal pone nuevamente bajo la lupa el combate a la corrupción y el destino de los recursos públicos, ante una cifra señalada de más de 740 mil millones de pesos en pérdidas por robo y contrabando de combustible, monto que sería hasta 100 veces superior al de aquel caso.

La magnitud de esta cifra abre cuestionamientos sobre el alcance de este esquema y el posible conocimiento que pudieron tener autoridades durante el sexenio anterior. La pregunta queda sobre la mesa: ¿el expresidente sabía sobre este inmenso atraco al país o se hizo de la vista gorda?