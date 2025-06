HALLAN SIN VIDA AL “JOROCHITO” EN PREDIO ABANDONADO DE LA EX QUINTA BELÉM

Un hombre en situación de calle, conocido como el “Jorochito” y de aproximadamente 50 años, fue encontrado sin vida al interior de un predio abandonado en la ex quinta Belém, entre las calles Nicaragua, Querétaro y Circuito Hollywood. El hallazgo fue hecho por sus amigos, quienes al no recibir respuesta al llamarlo, ingresaron y notaron que no reaccionaba. Paramédicos del SAMU confirmaron su fallecimiento y el sitio fue acordonado por agentes estatales, mientras la Fiscalía del Estado realizaba las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo.

Según sus allegados, el “Jorochito” ya no podía caminar y era alimentado por ellos. El predio donde ocurrió el hecho ya había sido escenario de un incendio meses atrás tras una riña entre personas del lugar. El cuerpo fue trasladado al anfiteatro de la ciudad para la autopsia de ley.