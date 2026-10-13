DIAGNOSTICAN CÁNCER DE PULMÓN AL PAPA LEÓN XIV; FUE OPERADO CON ÉXITO, SEGÚN EL VATICANO
El Vaticano confirmó este martes 13 de octubre que el papa León XIV, de 71 años, fue diagnosticado con adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer de pulmón, tras una cirugía en el Hospital Gemelli de Roma, donde le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho.
La intervención duró aproximadamente 90 minutos, se realizó sin complicaciones y el pontífice despertó con normalidad, informó la Santa Sede.
León XIV permanecerá hospitalizado alrededor de una semana y sus audiencias fueron canceladas hasta el 20 de octubre. Su viaje a Sudamérica, previsto para noviembre, se mantiene sin cambios.