RATH, QUIRARTE Y MEDERO, MITÓMANOS QUE QUIEREN ROBAR MÁS EN ESCÁRCEGA: CAMPECHANOS UNIDOS

Mediante una publicación en sus redes sociales, el creador digital identificado como Campechanos Unidos llama mitómanos al alcalde Juan Carlos Hernández Rath, al subsecretario de Gobierno, Aureliano Quirarte Rodríguez, y Manuel Medero, quienes pretenden ir por la Alcaldía de Escárcega en el próximo proceso electoral “sin tener el perfil para alzar la mano”.

De Hernández Rath, resalta que primero debería regresar los 150 millones de peso que no ha comprobado.

En cuanto a Quirarte Rodríguez, Campechanos Unidos le reprocha que familias escarceguenses siguen en espera de justicia para los desaparecidos, sobre los cuales, afirma, no ha hecho pronunciamiento alguno, y tampoco ha dado razones sobre el caso de Mamantel, donde fue hallada una camioneta robada y lo mencionan como operador de una red.

Respecto a Manuel Medero, se refiere a él como el que dice ser modelo de niño y regidor bueno, pero sólo vende falacia, por lo cual ni en su rancho ni su familia lo quieren.

Estos mitómanos, subraya, “quieren seguir robando, asegurar una regiduría y el otro igual. Tal para cual”.

El “hueso” de Escárcega supera los 400 millones de pesos, que para Hernández Rath y Manuel Medero son completes, señala, y agrega que Quirarte Rodríguez dejó una vez fuera a candidatos de las juntas municipales de División del Norte y de Centenario.