HALLAN A HOMBRE SIN VIDA A ORILLAS DEL MAR EN LA CARRETERA ISLA AGUADA – SABANCUY

Un hombre fue encontrado sin vida la tarde de este martes 13 de octubre, a escasos metros de la orilla del mar, a la altura del kilómetro 56+200 de la carretera federal Isla Aguada–Sabancuy, en el municipio de Carmen.

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo se encontraba boca abajo y vestía una playera blanca y un short negro. Hasta el momento, la identidad de la persona permanece desconocida. Tras el hallazgo, elementos de la Policía Estatal Preventiva, Policía Municipal y Secretaría de Marina acudieron al sitio y acordonaron la zona para preservar el área.

Por ahora se desconocen las causas del fallecimiento y las circunstancias en las que el hombre llegó hasta ese lugar, por lo que corresponderá a las autoridades competentes realizar las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.