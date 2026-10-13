CONGRESO EXIGE A FANNY GUILLERMO INFORMAR QUÉ HA HECHO ANTE DENUNCIAS DE ESTUDIANTES DE LA “GODOY”

Por unanimidad, con 34 votos a favor y ninguno en contra, el Congreso del Estado de Campeche aprobó solicitar a la rectora de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM), Fanny Guillermo Maldonado y directora de la Preparatoria “Dr. Nazario Víctor Montejo Godoy”, Thania del Carmen Tuyub Ovalle, dar un informe sobre las acciones emprendidas para atender las denuncias realizadas por estudiantes.

En el exhorto se les pide explicar qué medidas institucionales han aplicado para atender y dar seguimiento a los hechos denunciados públicamente. Entre los puntos que deberán informar se encuentran la activación de los protocolos correspondientes, las medidas de protección implementadas y el acompañamiento psicológico y jurídico brindado a las estudiantes involucradas.

Asimismo, el Poder Legislativo solicita conocer los mecanismos de coordinación establecidos con las autoridades competentes y las estrategias que la universidad ha puesto en marcha, o tiene previstas, para prevenir la violencia digital y garantizar espacios escolares seguros.

El acuerdo establece que la información deberá entregarse de manera general, sin revelar nombres, imágenes ni datos que permitan identificar a las estudiantes, especialmente cuando se trate de menores de edad, a fin de evitar su revictimización. También solicitaron a la máxima casa de estudios fortalecer las medidas de protección, confidencialidad y acompañamiento, para que las alumnas puedan ejercer sus derechos en condiciones de seguridad y confianza.