¡LEYMAR, OTRO NEGOCIO QUE RESIENTE LA CRISIS EN CAMPECHE! ¡46 AÑOS DE HISTORIA Y HOY NO VENDEN NI UN FOCO!

-La crisis económica en Campeche ya golpea hasta a los negocios con décadas de historia.

La empresa Leymar, con 46 años de presencia en el mercado, atraviesa una situación que sus propios dueños califican como inédita: pasar un día completo sin vender un solo producto, mientras las autoridades insisten en que la economía marcha bien.

A través de una publicación en redes sociales, Carlos Daniel Castillo expresó su preocupación por la caída de las ventas en Leymar, negocio dedicado a la comercialización de artículos eléctricos, y aseguró que por primera vez en sus 46 años de existencia están viviendo una crisis de esta magnitud.

“Un foco no vendimos en todo el día, ni un fusible, ni una grapa, ni un tornillo”, escribió, para evidenciar la falta de movimiento comercial que enfrenta el establecimiento.

Pero su reclamo no quedó únicamente en las ventas. También lanzó una fuerte crítica a los discursos oficiales sobre la situación económica de Campeche, al cuestionar que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la gobernadora, Layda Sansores San Román y los responsables de Turismo y Economía sostengan que todo está bien, mientras los comerciantes enfrentan una realidad distinta.

Con evidente ironía, señaló que, si los funcionarios aseguran que la economía está bien, entonces los ciudadanos tendrían que creerles simplemente porque ocupan esos cargos. La preocupación se agrava ante la posibilidad de que otro establecimiento tradicional, en Campeche, también pudiera cerrar sus puertas, una situación que mencionó como probable, aunque sin confirmar que exista una decisión definitiva.

El testimonio de Leymar se suma a las expresiones de preocupación del sector comercial campechano y exhibe el contraste entre el optimismo del discurso gubernamental y las dificultades que denuncian quienes dependen de las ventas diarias para mantener sus negocios.

Mientras las autoridades hablan de desarrollo económico y promoción turística, la advertencia de este comerciante es contundente: después de 46 años de actividad, Leymar enfrenta jornadas sin ventas, una situación que evidencian las dificultades que atraviesa el comercio local en Campeche