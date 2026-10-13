“AMPARO EXHIBE PERSECUCIÓN POLÍTICA”: PAÚL ARCE; JUEZ OBLIGA AL CONGRESO A DAR TRÁMITE A JUICIO POLÍTICO CONTRA EL FISCAL ANTICORRUPCIÓN LORETO

-Necesitamos instituciones que sirvan a la gente y no a intereses políticos

San Francisco de Campeche.- La justicia federal concedió el amparo que el diputado de Movimiento Ciudadano, Paúl Arce Ontiveros, promovió contra el Congreso del Estado por no dar trámite a su denuncia de juicio político contra el fiscal Anticorrupción, Loreto Verdejo Villacís.

Al recalcar desde la tribuna que “el tiempo nos está dando la razón”, el legislador explicó que ahora el Congreso del Estado tendrá que realizar una sesión reservada para cumplir con la resolución de la justicia federal, que ordena dar trámite a la solicitud de juicio político y turnarla a la comisión correspondiente para continuar con el procedimiento.

Arce Ontiveros subrayó que durante el actual Gobierno “hemos denunciado lo que consideramos actos de persecución política y falta de independencia de la justicia estatal, ante lo cual tuvimos que recurrir a la justicia federal. Ahora vigilaremos que este Congreso cumpla y haga lo que le corresponde para que la denuncia avance conforme a la ley, y si alguna autoridad vuelve a incumplir utilizaremos los recursos legales necesarios”.

El legislador insistió en que en Campeche se necesitan instituciones que sirvan a la gente y no a intereses políticos, autoridades que cumplan y no evadan sus responsabilidades, así como una justicia que se aplique conforme a la ley, sin importar a quién beneficie o incomode.

Arce Ontiveros recordó que el 24 de marzo de 2023 presentó su denuncia, que ratificó el día 27, “y pasaron más de 3 años sin que el Congreso hiciera lo que la ley ordenaba, por eso acudí a la justicia federal”.