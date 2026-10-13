“HAY REPRESIÓN POR HABLAR MAL DEL SINDICATO”; PERSONAL DEL IMSS REITERA EXIGENCIA DE INSUMOS Y MEJORES CONDICIONES LABORALES

Ciudad del Carmen.- Con pancartas con leyendas como “La salud no es negocio” y “Por un IMSS digno para trabajadores y derechohabientes”, trabajadores sindicalizados del Seguro Social se reunieron esta tarde en el parque de la colonia Tila para exigir insumos, cambios en la dirigencia sindical y mejores condiciones laborales.

Así, la inconformidad contra la dirigencia nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, encabezada por el doctor Olivos, cuya destitución exigen, volvió a manifestarse en Carmen. Los inconformes denunciaron represión por hablar mal del sindicato y pidieron a la población que se una a esta lucha pacífica.

Durante la concentración, el médico urgenciólogo Manuel Rico expuso las dificultades que enfrenta el personal de las tres unidades médicas del IMSS en la ciudad, principalmente por la escasez de medicamentos, materiales de curación, infraestructura y recursos humanos necesarios para garantizar una atención oportuna a los derechohabientes.

Explicó que uno de los principales problemas es la falta de contratación de personal suplente cuando los trabajadores salen de vacaciones o presentan incapacidades, lo que provoca una mayor carga laboral y prolonga los tiempos de espera en los servicios médicos.

Los manifestantes también reclamaron un incremento salarial justo, mejores condiciones de jubilación y respeto a sus derechos laborales, además de denunciar intimidaciones por parte de representantes sindicales.