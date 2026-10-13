TÓMELO CON CALMA: UN MEJORALITO PARA EL IMSS | Por Fernando A. Mora Guillén

UN MEJORALITO PARA EL IMSS.

DE MARSELLA A TORREÓN: LA ESCUELA EN LA MIRA.

CRECE TURISMO CANADÁ -MÉXICO

Mientras los médicos, las enfermeras y el personal de apoyo de hospitales de segundo y tercer nivel del IMSS, llevan al menos cinco días tomando las calles, con protestas que van desde la falta de medicamentos, material de curación, hasta la precariedad de sus contratos, y jornadas extenuantes, en la oficina del Director General del Instituto, parecen vivir otra realidad.

Zoé Robledo anuncia, con bombo y platillo, una estrategia de escucha. Una mesa de diálogo, un buzón, un foro. Un mejoral para un enfermo en terapia intensiva. Porque el problema del IMSS no es que no se le escuche al personal, el problema es que ya se le escuchó, y no se le hizo caso. Saben desde hace años que faltan oncólogos, que faltan especialistas, que los quirófanos se cierran por falta de aire acondicionado, y que el abasto reportado en papel no llega a la cama del paciente.

Lo que hoy vemos en las calles no es un berrinche laboral, es el grito de un sistema colapsado, que sostiene con alfileres a 80 millones de derechohabientes. Y frente a eso, la respuesta no puede ser un ejercicio de relaciones públicas. El IMSS no necesita que lo escuchen, necesita que lo operen. Requiere de una reingeniería con logística, por parte de personal médico directivo con experiencia; no se puede improvisar ante la situación.

Tómelo con atención.- La violencia juvenil ya no respeta fronteras ni niveles. En Marsella, Francia, un adolescente de 14 años, atacó con arma blanca a la directora de su secundaria. Pero el espejo más doloroso lo tenemos en casa. El pasado 1 de octubre, en la Secundaria General No. 13 del ejido La Unión, en Torreón, Coahuila, los hermanos gemelos Carlos “N” y David “N”, de 18 años, y exalumnos del plantel, ingresaron con machetes y artefactos explosivos caseros. Asesinaron a la subdirectora Nedi Edith Nevárez González, e hirieron a cuatro personas más, incluido un estudiante de 13 años. Ya fueron vinculados a proceso por homicidio calificado con brutal ferocidad, y podrían alcanzar 60 años de prisión.

La Fiscalía de Coahuila apunta a lo que todos tememos: resentimiento acumulado, admiración por perpetradores de tiroteos masivos en el extranjero, y vinculación a comunidades digitales que glorifican el odio. No es solo un problema de seguridad escolar, es una crisis de salud mental adolescente, amplificada por redes sociales. Especialistas de la UdeG advierten que ante discursos de odio y soledad, urge reforzar desde la escuela y la familia, el desarrollo emocional, y la alfabetización mediática. No podemos seguir dejando solos a los jóvenes frente al algoritmo. Los padres tienen que volver a involucrarse en cómo piensan, y qué consumen sus hijos, antes de que la mochila cargue algo más que útiles.

Tómelo con interés.- En medio de una temporada complicada para el Caribe Mexicano, con caída de ocupación y el retiro temporal de Aeroméxico y Volaris de Tulum, llega una bocanada de oxígeno, que no es casualidad. Esta semana se anuncia el regreso de al menos cinco rutas de temporada desde Canadá hacia Cancún, y Tulum, a partir del 25 de octubre: Montreal, Toronto, Calgary y Quebec, con Air Canada, Air Transat y WestJet, con hasta 10 frecuencias semanales, que se extenderán hasta abril de 2027. Es el resultado de meses de gestión discreta pero efectiva, de la Embajada de México en Canadá, encabezada por Carlos Joaquín González, que en coordinación con la Secretaría de Turismo, y Sectur Quintana Roo, trabajó directamente con las aerolíneas canadienses, para garantizar que vieran el potencial del mercado, más allá de la coyuntura.

No es un dato menor. El mercado canadiense dejó en Tulum más de 101 mil pasajeros, entre enero y abril de este año, con crecimientos de hasta 103% desde Calgary, y es el que puede compensar la volatilidad del mercado estadounidense. Mientras algunos discuten si hay o no crisis en Tulum, el embajador entendió que la respuesta no es con declaraciones, es con asientos de avión. Cada vuelo recuperado es ocupación hotelera, es trabajo para meseros, taxistas, y guías, y es la señal que el Caribe Mexicano necesitaba: México sigue compitiendo, y sigue conectado.