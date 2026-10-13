AUMENTAN LAS EJECUCIONES Y LA PRESENCIA DEL CRIMEN ORGANIZADO, PERO ESTE GOBIERNO DICE QUE NO PASA NADA, CRITICAN

-Datos del Inegi y del Secretariado Nacional de Seguridad Pública lo confirman

San Francisco de Campeche.- Pedro Armentía López, coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano, afirmó que en las reuniones de la Mesa de la Paz del Gobierno del Estado deberían incluirse las zonas donde se ha detectado mayor incidencia delictiva y presencia del crimen organizado, pero no se hace nada.

Comentó que entre los puntos “calientes” en materia de inseguridad están los corredores 18 de Marzo-Sabancuy, Jonuta-Palizada y Nuevo Progreso-Nuevo Campechito, pues se han presentado diversos problemas de inseguridad ante los cuales no se está haciendo nada.

Subrayó que el llamado a las autoridades es a que se pongan a trabajar y lamentó que las ejecuciones sean cada vez más frecuentes. Señaló que incluso Carmen registra 254 homicidios y 16 feminicidios durante el actual Gobierno, lo que lo coloca como un municipio con bastante inseguridad, mientras pareciera que no pasa nada.

Negó que se trate de un ataque político, pues aseguró que son datos del Inegi y del Secretariado Nacional de Seguridad Pública, no de la oposición.

Por último, Armentía López lamentó que la población ya haya normalizado la violencia, como ha ocurrido en otras entidades del país, pero advirtió que “no podemos permitir que se pierda la campechanidad, la tranquilidad”.