MORENA DEJA UNA DEUDA ENDEMONIADA DE MÁS DE 20 BILLONES EN SOLO SIETE AÑOS, LO ACUMULADO EN 200 AÑOS: RICARDO ANAYA

Durante la discusión de la Ley de Ingresos 2026, el excandidato presidencial Ricardo Anaya criticó duramente el endeudamiento del actual gobierno, al afirmar que Morena ha duplicado en solo siete años la deuda que México tardó casi 200 años en generar.

Anaya advirtió que con la aprobación de esta ley, la deuda nacional superará los 20.2 billones de pesos, calificando la decisión como una “irresponsabilidad brutal”.

El político subrayó que el creciente endeudamiento representa una carga que terminarán pagando las próximas generaciones y acusó al gobierno federal de financiar gasto corriente con dinero prestado.

La crítica se da en medio de la aprobación de una ley que autoriza al Ejecutivo federal contratar deuda por 1.7 billones de pesos en 2026, además de un límite de 15 mil 500 millones de dólares en deuda externa, lo que marcaría un nuevo récord histórico.