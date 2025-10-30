“¡FUERA SHEINBAUM!; REVOCACIÓN DE MANDATO ESTE 15 DE NOVIEMBRE”: ENRIQUE CRUZITO

Por medio de sus redes sociales, el administrador y creador de contenido, memes y más Enrique Cruzito, resaltó que la inconformidad porque la gente está cansada de la corrupción, del @bu$o de poder, de un Gobierno que sólo beneficia a unos cuantos, de más división y pobreza, por lo cual este 15 de noviembre no es un día cualquiera, pues es momento de unir voces para que retumbe el “¡Fuera Claudia Sheinbaum!” mediante la revocación de mandato.



Cruzito escribió: “El pueblo de México ya despertó. Este 15 de noviembre no es un día cualquiera, es el momento en que millones de voces se unirán para exigir la revocación de mandato. La inconformidad crece, la gente está cansada de la corrupción, del abuso de poder y de un Gobierno que sólo beneficia a unos cuantos. Claudia Sheinbaum prometió un cambio, pero lo único que llegó fue más división, más manipulación y más pobreza. Este 15 de noviembre, la voz del pueblo debe retumbar: ¡Fuera Claudia Sheinbaum!”.



“México merece un Gobierno que escuche, no que imponga. Un país donde la justicia sea para todos, no sólo para los aliados del poder. Comparte este mensaje si estás cansado de las mentiras y quieres un México libre, justo y sin manipulación”. Hasta ahí la publicación.