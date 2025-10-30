“ES UN DESMADRE DE LA GOBERNADORA”, SE QUEJAN USUARIOS DEL SISTEMA KO’OX POR TRANSBORDOS Y FALTA DE INFORMACIÓN

Como tiene vehículos y chofer para que la lleven a la puerta de su casa, no pensó en los ciudadanos, recriminan

Enojo y frustración entre los campechanos por las rutas del nuevo servicio de transporte urbano Ko´ox, el cual calificaron como “una tontera”, un desmadre de la gobernadora, quien como tiene vehículos y chofer para que la lleven a la puerta de su casa, no pensó en los ciudadanos con ese gasto, pues para ir a tu trabajo son hasta 3 camiones, algunos 4 de ida y vuelta.

Además, agregaron, ¿cómo ayudas a los discapacitados?, y ahorita con la lluvia ni pinches paraderos puso. “Campeche se está volviendo loco gracias a todos los servicios que está dando la gobernadora”, expresó una ama de casa.

Otros se quejaron de la falta de información adecuada y reprobaron el tener que transbordar, y recalcaron que tendrán que pagar cuando así lo dispongan las autoridades.