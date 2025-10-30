“HAY QUE DESTITUIRLA POR INCAPACIDAD MENTAL Y LLEVARLA A PSIQUIATRÍA”, RESPONDE GILBERTO CHE A PUBLICACIÓN DE LA GOBERNADORA SOBRE EL KO’OX

A la publicación de la gobernadora en sus redes sociales donde da a conocer que recorrió los nuevos paraderos del sistema Ko’ox, donde saludó “a tantos campechanos” cuyas palabras le recordaron por qué vale la pena cada esfuerzo, y afirmó que Campeche se mueve distinto cuando el corazón también viaja en cada ruta, el ciudadano Gilberto Che Cu reaccionó con “Ya basta: hay que destituirla por incapacidad mental, y llevarla a psquiatría”.