POBLADORES DE LUNA EXPULSAN A UN HOMBRE POR PRESUNTOS ROBOS

LA MEDIDA FUE ACORDADA EN ASAMBLEA, TRAS LO CUAL EL ALUDIDO ABANDONÓ EL EJIDO

Escárcega.— Habitantes de la comunidad de Luna, perteneciente a la región de División del Norte del Municipio de Escárcega, acordaron durante una asamblea realizada ayer domingo solicitar la salida de un hombre conocido como “El Cindy”, a quien señalan como presunto responsable de diversos robos en la localidad.

De acuerdo con la información recabada, el individuo, identificado como José Alfredo S. S., no es originario de la comunidad, aunque desde hace tiempo residía en el lugar junto con su familia tras establecer una relación con una mujer de la población.

Según los testimonios, los habitantes decidieron abordar el caso en una asamblea comunitaria, en la que expusieron sus inconformidades por los presuntos robos registrados en distintos sectores del poblado, incluso algunos señalaron que años atrás ya se había tomado una medida similar contra otra persona por hechos de la misma naturaleza.

Tras debatir la situación, las autoridades de la comunidad solicitaron el apoyo de elementos de la Dirección de Seguridad Pública para acompañar el procedimiento, sin embargo, el hombre optó por abandonar el ejido por su propia cuenta, mientras que sus familiares también se retiraron del lugar.