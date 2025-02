PROTESTA EN LA COMUNA PORQUE LE NOTIFICAN SU BAJA CON FIRMA FALSIFICADA DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ATASTA Y NO LE DAN SU DINERO

Ciudad del Carmen .- Trabajador sindicalizado de la Junta Municipal de Atasta, se manifestó afuera del edificio del Ayuntamiento de Carmen, para denunciar que después de que la autoridad Romero Reyes Hernández y su secretario Yovani Flores lo mantuvieron en la incertidumbre laboral, el pasado sábado recibió aviso para pasar por su l¡qu¡d@ción, la cual no le han entregado, y que en la notificación falsificaron la firma del responsable del poblado.



El inconforme, Elio García Rodríguez, reveló que el secretario Flores le aseguró antes de la notificación que quien le dio de baja fue el síndico de Carmen, pero argumentando ausencia de la contadora y del tesorero no le han dado su dinero, cuyo monto, le dijo dicho funcionario, “parece ser son 22 mil pesos, no me creas”.



Lamentó que tampoco sea posible encontrar en la Junta a algún regidor para exponerle la situación, pues cobran sin trabajar, consideró necesario comprarle un cotorro, loro o perico a Romeo Reyes Hernández, porque no resuelve nada ni habla, sino su secretario, y subrayó que pelea un puesto o trabajo.



Para mostrar la falsificación de la firma del presidente de la Junta, mostró la notificación de las bajas y el nombramiento que recibió desde el 2 de octubre de 2021. Las rúbricas son diferentes.

Durante su manifestación en la explanada 7 de Agosto, exigió la intervención del alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus, pues hasta ahora ni siquiera han podido garantizar la entrega de su liquidación, y con ayuda de un compañero mostró una manta donde se lee:



“El Gobierno de la 4T es el más malo que puede estar gobernando, pues en vez de respetar a los trabajadores de Atasta, sólo hay amenazas y despidos injustificados, como lo está haciendo el presidente de la Junta, Romeo Reyes y el secretario Yovani Flores, con apoyo de Mario Villanueva, de la Unidad de Administración del Ayuntamiento de Carmen. Estoy enfermo y fui dado de baja”.

VIDEO