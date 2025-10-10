CIRCULA EN REDES: DETIENEN AL ABOGADO Y COMUNICADOR LUIS CASTRO TRAS ACUDIR A LA POLICÍA MUNICIPAL PARA AUXILIAR AL ECOLOGISTA DENNIS PÉREZ

El abogado y comunicador Luis Castro, administrador de la página digital In-Clausurable, denunció que fue detenido al acudir a las instalaciones de la Policía Municipal para auxiliar al ecologista Dennis Pérez Reyes, quien horas antes fue subido a una patrulla y trasladado a la corporación.

Lo anterior, según una publicación difundida en la propia página In-Clausurable, donde el comunicador escribió únicamente: “Me detuvieron”, y anexó dos fotografías, una de él llegando a la corporación y otra de Dennis Pérez en lo que parece ser una celda.

Hasta el momento no existe una versión oficial que confirme o aclare los hechos, tanto del ecologista como de Luis Castro, lo que ha generado preocupación entre colectivos ambientales, medios locales y organizaciones civiles, quienes advierten un posible abuso de autoridad y una vulneración a la libertad de expresión.