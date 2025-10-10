ENTRE EMPUJONES Y LA AMENAZA DE ESPOSARLO, POLICÍAS SE LLEVAN AL ACTIVISTA DENNIS PÉREZ; AL PARECER LO ORDENÓ PABLO

Ciudad del Carmen .- El activista ambiental Dennis Pérez Reyes, exadministrador del Eco Parque Carmen, fue subido hoy viernes a una patrulla por elementos de la Policía Municipal, presuntamente por orden directa del alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus, a quien el ecologista denunció penalmente en junio de 2023 por el abandono y muerte por hambre de los animales del Bioparque.

De acuerdo con testigos, los hechos ocurrieron sobre la calle 33A, frente al fraccionamiento “Residencial Palma Real”, donde vive la familia del propio edil. Al sitio arribaron dos patrullas municipales, cuyos agentes, siguiendo instrucciones telefónicas, al parecer del munícipe, obligaron al activista a subir a la paila de una unidad entre empujones y amenazas de esposarlo.

Antes de ser sometido, Pérez Reyes transmitía en vivo por Facebook Live, donde documentó parte del operativo y denunció el abuso de autoridad de los elementos municipales. En el video se observa el momento en que los policías le ordenan dejar de grabar.

Durante la transmisión, el ambientalista explicó que se encontraba en la zona porque ofrece servicios de paseo y adiestramiento de lomitos, y que fue a entregar un ejemplar a un cliente que habita en el fraccionamiento. Sin embargo, al intentar ingresar, personal de seguridad privada le negó el acceso y poco después fue interceptado por la Policía Municipal.

Pérez Reyes recordó que el 17 de junio de 2023 interpuso denuncia penal contra Gutiérrez Lazarus por la muerte de varios ejemplares del Ecoparque Carmen, los cuales –según su acusación– perdieron la vida por desnutrición y abandono mientras la Administración municipal dejó sin presupuesto el mantenimiento del lugar.

En la misma transmisión, el activista acusó al alcalde de mantener fauna silvestre en su domicilio, de lo cual no se sabe si tiene permiso de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y señaló que una venada habría muerto durante la madrugada, de lo que temía ser incriminado falsamente.

Durante los alegatos, Reyes Pérez resaltó que los uniformados lo abordaron inicialmente alegando una revisión de documentos, pero luego cambiaron la versión revelando que había una denuncia en su contra, sin mostrar orden de presentación o detención, por lo cual debía acompañarlos.